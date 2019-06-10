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Nuova dirigenza, ore fondamentali per il nuovo organigramma. Ecco i nomi in pole

Come riporta il Corriere dello Sport, Rocco Commisso sta per tornare in America e ad ore potrebbe essere annunciato il nuovo organigramma societario. Per il ruolo di amministratore delegato sembra orm...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 giugno 2019 12:02
Nuova dirigenza, ore fondamentali per il nuovo organigramma. Ecco i nomi in pole - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come riporta il Corriere dello Sport, Rocco Commisso sta per tornare in America e ad ore potrebbe essere annunciato il nuovo organigramma societario. Per il ruolo di amministratore delegato sembra ormai una corsa a tre: il favorito sembra Luca Scolari, uomo di calcio che ha aiutato la Fiorentina a creare il campo di calcio dedicato a Davide Astori a Betlemme. Gli altri due nomi sono Umberto Gandini, che Commisso aveva contattato prima del closing con il Milan e che si è autocandidato via Twitter, e Andrea Cardinaletti, presente nell’ Istituto per il Credito Sportivo. Per la parte sportiva invece, con Corvino che non sarà confermato, il nome forte è quello di Frederic Massara, che dopo aver lasciato la Roma potrebbe arrivare a Firenze. Su Massara occhio anche al Milan che sembra molto interessato al direttore ex Roma

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