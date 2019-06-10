Nuova dirigenza, ore fondamentali per il nuovo organigramma. Ecco i nomi in pole

Come riporta il Corriere dello Sport, Rocco Commisso sta per tornare in America e ad ore potrebbe essere annunciato il nuovo organigramma societario. Per il ruolo di amministratore delegato sembra orm...

Come riporta il Corriere dello Sport, Rocco Commisso sta per tornare in America e ad ore potrebbe essere annunciato il nuovo organigramma societario. Per il ruolo di amministratore delegato sembra ormai una corsa a tre: il favorito sembra Luca Scolari, uomo di calcio che ha aiutato la Fiorentina a creare il campo di calcio dedicato a Davide Astori a Betlemme. Gli altri due nomi sono Umberto Gandini, che Commisso aveva contattato prima del closing con il Milan e che si è autocandidato via Twitter, e Andrea Cardinaletti, presente nell’ Istituto per il Credito Sportivo. Per la parte sportiva invece, con Corvino che non sarà confermato, il nome forte è quello di Frederic Massara, che dopo aver lasciato la Roma potrebbe arrivare a Firenze. Su Massara occhio anche al Milan che sembra molto interessato al direttore ex Roma