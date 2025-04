Massara (Sky): “La Fiorentina non avrà problemi con il Celje, passerà il turno e andrà avanti in Conference”

Il telecronista di Sky Dario Massara che ha raccontato l’andata della Fiorentina in Slovenia ha commentato a Radio Bruno la gara che la squadra viola avrà nel pomeriggio: “Prima dell’andata ho parlato con Palladino sul Celje perché avevo visto diversi video degli sloveni e non mi avevano sorpreso per il gioco. Sono una squadra offensiva che va in avanti sempre e comunque e di solito lasciano spazi dietro, ma all’andata sono stati molto raccolti. Per me la Fiorentina doveva chiudere il discorso già all’andata con i suoi titolari, però Palladino ha voluto fare più turnover e stasera si gioca il ritorno, ma da favorito.”

Sulla Fiorentina di stasera: “Non credo che avrà grossi problemi e sono sicuro che passerà perché gli sloveni verranno qua per attaccare con un baricentro molto alto. Sarà una sfida basata sui duelli e la Fiorentina può fare la differenza quando recupera il pallone e riparte. Ad Atene ha sbagliato l’approccio, in Slovenia invece è stata più concentrata anche se secondo me ha sottovalutato un po’ l’avversario.”