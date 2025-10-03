Massara ottimista: “Non sarei così negativo, ho visto cose buone. Fagioli? Lo vedo slegato dal gioco”

Il telecronista Dario Massara si è espresso con discreta fiducia sulla prestazione della Fiorentina in Conference League

Il telecronista di Sky Sport, Dario Massara, il quale ha raccontato ieri la partita di Conference fra Fiorentina e Sigma Olomouc, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare le vicende di casa viola: “Ho chiuso la telecronaca dicendo che sono tre punti per la classifica di Conference, ma molto di più per il morale. Io non sarei così negativo, certamente ci sono delle cose da aggiustare, ma ho visto anche cose buone e non ho mai avuto la percezione dallo stadio che la Fiorentina potesse subire. C’è qualcosa da cui ripartire, credo che il Sigma abbia cambiato i piani della Fiorentina, avendo giocato in maniera diversa rispetto al solito”.

Sulle difficoltà della Fiorentina nel gioco: “Il Sigma ha modificato radicalmente il suo modo di giocare, anche per aumentare la pressione sulla Fiorentina ha deciso di attaccarla alta. Alcuni giocatori della Fiorentina che dovrebbero dare qualità all’uscita palla fanno fatica, e continueranno i problemi nel momento in cui questi giocatori non aumenteranno la loro qualità”.

Su Fagioli: “Lo vedo scarico e spento, che gioca a ritmi diversi rispetto ai suoi compagni, con tre, quattro, cinque tocchi, rispetto ai due massimo dei suoi compagni, e questo significa che ha un passo diverso. Mi sembra slegato dall’idea di gioco di Pioli, e anche il linguaggio del corpo mi faceva pensare che avesse la testa altrove. Con Gosens è stato il meno brillante, ma credo che Gosens avesse le batterie scariche, mentre Fagioli, che ritengo un giocatore gigantesco, si stia continuando a fare condizionare dai fattori extra campo”.

Sulla partita contro la Roma: “Mi ha sorpreso l’inizio di campionato della Roma, sono curioso di vedere come reagiranno agli episodi di ieri, perché penso che possa subentrare più scoramento che rabbia. La Fiorentina la vedo in crescita, e, se tutti danno per scontata la vittoria della Roma, io non penso che lo sia”.