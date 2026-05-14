Il Corriere dello Sport annuncia: "Niente Roma per Paratici, i giallorossi vanno su Benatia o Sogliano"

Il quotidiano ha allontanato il nome del dirigente viola dalla Roma

Mentre il valzer dei direttori sportivi entra nel vivo, i destini di Roma e Napoli prendono direzioni opposte. In casa azzurra, il ciclo di Giovanni Manna non è destinato a interrompersi: nonostante le lusinghe di Gasperini e l'interesse della Capitale, il dirigente rimarrà il pilastro del Napoli. Per lui si prospetta anzi un prolungamento del contratto, attualmente in scadenza nel 2029, consolidando la sua posizione come punto fermo della ricostruzione partenopea.

Sul fronte giallorosso, sfumata l'ipotesi Manna e archiviate le voci su Paratici, il casting per la scrivania si fa serrato. La Roma cerca un profilo capace di operare in totale sintonia con Gasperini e valuta diverse opzioni: dai nomi internazionali come Ramon Planes a figure emergenti come Matteo Tognozzi (ora al Rio Ave), passando per le piste che portano a Sogliano del Verona, Giaretta del Pafos o alla candidatura di Benatia, in uscita dal Marsiglia.

In questo clima di rimpasti dirigenziali, spicca l'ombra sempre più concreta di Francesco Totti. Nonostante i suoi dribbling mediatici, il ritorno dello storico Capitano appare ormai definito, con un contratto pronto che attende solo la firma. L'ufficialità del suo nuovo legame con la società dovrebbe scoccare a fine campionato, non appena si sarà conclusa la volata per un posto in Champions League.