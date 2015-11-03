Labaro Viola

Notizie Manna Fiorentina

Il Corriere dello Sport annuncia: "Niente Roma per Paratici, i giallorossi vanno su Benatia o Sogliano"

14 maggio 2026 14:12

Manna: "Per Comuzzo abbiamo fatto un'offerta vera, sarebbe stato un investimento sul futuro"

05 febbraio 2025 12:18

Manna (DS Napoli): "Comuzzo un talento, ci proviamo ma non andiamo oltre certi parametri"

02 febbraio 2025 22:11

Il Mattino: "Fumata bianca per Italiano al Napoli, intesa con il ds Manna. Gasperini perde la pole"

21 maggio 2024 16:40

Sentite Lo Monaco: "Italiano buon tecnico, Zaniolo ottime qualità ma non è adatto per obiettivi importanti"

09 aprile 2024 17:21

Corriere dello Sport svela: “De Laurentiis ha già parlato con Manna. Italiano è l’obiettivo numero uno” 

03 aprile 2024 08:26

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