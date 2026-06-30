Il Napoli sminuisce Dodo: "Non cerchiamo nessuno, siamo a posto così sugli esterni"

Il direttore dei partenopei ha allontanato il giocatore brasiliano viola

A margine dell'inaugurazione del mercato estivo, è intervenuto Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli per parlare anche di Dodo e ha gelato il brasiliano in uscita da Firenze: "Siamo a posto sugli esterni, grazie e non cerchiamo nessuno." Il brasiliano è in scadenza e non vuole rinnovare con la Fiorentina.