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Il Napoli sminuisce Dodo: "Non cerchiamo nessuno, siamo a posto così sugli esterni"

Il direttore dei partenopei ha allontanato il giocatore brasiliano viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 giugno 2026 14:23
Il Napoli sminuisce Dodo: "Non cerchiamo nessuno, siamo a posto così sugli esterni" - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Dodo
As Napoli
Manna
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A margine dell'inaugurazione del mercato estivo, è intervenuto Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli per parlare anche di Dodo e ha gelato il brasiliano in uscita da Firenze: "Siamo a posto sugli esterni, grazie e non cerchiamo nessuno." Il brasiliano è in scadenza e non vuole rinnovare con la Fiorentina.

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