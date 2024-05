Il Mattino: “Fumata bianca per Italiano al Napoli, intesa con il ds Manna. Gasperini perde la pole”

Vincenzo Italiano, secondo quanto riferito da Il Mattino, sarebbe balzato in pole position per la panchina del Napoli della prossima stagione. Ne parla l’edizione odierna del quotidiano campano. “La fumata bianca di Italiano, la carta bianca al progetto Napoli, potrebbe ora fare la differenza nella scelta di De Laurentiis. Il tecnico viola sembra davvero quello in pole, avanti rispetto a Gasperini: ma il cerchio si stringe, anche se neppure De Laurentiis ha ancora la certezza di chi sarà il nuovo tecnico”.

“Gasperini ha chiesto (e ottenuto) tempo prima di iniziare a pensare al suo futuro lontano da Bergamo: avrà le idee chiare dopo la finale dell’Atalanta di Dublino di domani. Ma non è detto che poi possa essere lui il predestinato”.

“Italiano si è da tempo detto pronto all’avventura Napoli già da qualche settimana, non ha riserve da sciogliere e ha già un’intesa con il ds in pectore Giovanni Manna. Il suo manager napoletano, Diego Nappi, è pronto all’incontro che può definire ogni cosa. A suo vantaggio la giovane età e il fatto che questo è almeno il terzo tentativo di ingaggiarlo”, ha riferito il quotidiano.

BIRAGHI TREDICESIMO DIFENSORE PER ASSIST IN ITALIA