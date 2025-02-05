Manna: "Per Comuzzo abbiamo fatto un'offerta vera, sarebbe stato un investimento sul futuro"

Il direttore sportivo del Napoli Manna si è espresso su Comuzzo, a lungo corteggiato durante il mercato invernale ma rimasto alla Fiorentina

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è intervenuto in conferenza stampa a Castel Volturno, per rispondere alle domande sul mercato appena concluso. Tra le varie questioni affrontate, Manna ha parlato anche di Pietro Comuzzo, a lungo corteggiato dai partenopei ma poi rimasto alla Fiorentina. Ecco le sue parole a riguardo riportate da TMW:

"Su Comuzzo avevamo pensato ad un investimento sul futuro, ha grande prospettiva per noi, ci permetteva di mandare a giocare Rafa Marin che voleva andare ed a cui io avevo promesso di mandarlo a giocare, era tutto pronto, documenti pronti, si attendeva solo l'ingresso di un difensore. Comuzzo ci permetteva di avere un giocatore non in lista, ci sono anche queste dinamiche qui, abbiamo fatto un'offerta scritta, vera, reale, un'altra, quando abbiamo capito che non c'era possibilità di negoziare ed andare avanti e ci eravamo già spinti oltre il valore del giocatore perché a gennaio un 15-20% in più lo paghi per investire e quindi non siamo riusciti a portarlo a termine. Mi dispiace sia stato così mediatico, in 2 giorni si poteva fare o non fare e nessuno l'avrebbe saputo, tutto qui."

SABATINI SUL MERCATO DELLA FIORENTINA

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