Sabatini: "Coi soldi di Nico la Fiorentina ha comprato Kean, Fagioli ed è rimasto qualcosa per una bistecca"

Sabatini ritiene il mercato della Fiorentina il migliore in Serie A, grazie ad acquisti come quelli di Fagioli, Folorunsho e Zaniolo

Il mercato della Fiorentina non è passato inosservato. Numerosi addetti ai lavori si stanno esprimendo positivamente sulle trattative che ha portato a termine la società viola, con acquisti e cessioni che possono far sognare la qualificazione in Champions League. Tra i giornalisti, è arrivato anche il commento di Sandro Sabatini sul proprio canale YouTube. Ecco le sue parole sul calciomercato dei gigliati:

"Sottil è il Leao italiano, è un giocatore di talento, ma la Fiorentina è piena di talenti nonostante questa cessione. Hanno fatto un mercato bellissimo, meraviglioso, il migliore in Serie A. Concedetemi una battuta: coi soldi di Nico Gonzalez ha comprato Kean, Fagioli ed è avanzato qualcosa per una bella bistecca. Credo che questo sia imperdonabile per la Juventus, Fagioli è un'occasione meravigliosa per la Fiorentina a quel prezzo e un grosso rimpianto per la Juve. A Firenze ci sono tanti italiani, tutti prospetti per la Nazionale, basta vedere Ndour, Folorunsho, Fagioli, Kean e Zaniolo. La Fiorentina sta facendo il settore giovanile della Nazionale, quindi faccio i complimenti a chi guida la società viola."

IL VOTO DI PEDULLA' AL MERCATO

https://www.labaroviola.com/pedulla-elogia-il-mercato-della-fiorentina-quando-aggiungi-zaniolo-fagioli-e-folorunsho-fai-un-salto/287763/