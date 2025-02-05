Pedullà elogia il mercato della Fiorentina: "Quando aggiungi Zaniolo, Fagioli e Folorunsho fai un salto"

Pedullà ha dato 7,5 alla Fiorentina, regina del mercato insieme al Milan, grazie soprattutto agli arrivi di Zaniolo, Fagioli e Folorunsho

Il mercato della Fiorentina è piaciuto a molti. Non solo dai tifosi, ma anche dai vari esperti e giornalisti, tra cui Alfredo Pedullà, che non ha nascosto di aver apprezzato le operazioni della società viola. Dopo aver ampiamente analizzato le trattative che hanno coinvolto la Fiorentina sul proprio canale YouTube, Pedullà ha dato i voti al calciomercato di ogni squadra in diretta su Sportitalia. Tra i voti, spiccano quelli di Fiorentina e Milan, a cui Pedullà ha dato 7,5, definendole le regine del calciomercato invernale in Serie A.

Sui viola, il giornalista si è espresso così: "Quando aggiungi Zaniolo, Folorunsho e Fagioli per me hai fatto un salto in avanti." Ricordiamoci che, oltre a queste trattative (le più chiacchierate), la Fiorentina ha portato in viola Pablo Marì e Ndour, cedendo quasi tutti i giocatori della vecchia guardia, tra cui: Ikoné, Kouamé, Biraghi, Sottil, Valentini, Kayode, Quarta e Christensen.

IL RETROSCENA ALLEGRI-FAGIOLI

https://www.labaroviola.com/retroscena-fagioli-prima-di-accettare-la-fiorentina-ha-chiesto-il-parere-ad-allegri-vai-a-firenze/287755/