Manna (DS Napoli): "Comuzzo un talento, ci proviamo ma non andiamo oltre certi parametri"

Il DS del Napoli nel prepartita di Roma-Napoli conferma l'interesse per il centrale viola, un'operazione che si potrebbe ancora chiudere

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è stato intervistato da Dazn nel prepartita della gara tra Roma e Napoli, dove ha risposto anche a una domanda sull'interesse del club per Pietro Comuzzo. Manna ha dichiarato:

"Questa è stata una sessione di mercato piuttosto complessa per noi, soprattutto perché abbiamo dovuto cedere uno dei nostri giocatori migliori. Stiamo lavorando su diverse opzioni. Comuzzo è sicuramente un giovane di grande talento e lo stiamo seguendo con attenzione, ci abbiamo provato e ci proveremo, non abbiamo fretta ma non vogliamo superare i nostri limiti economici. Siamo consapevoli che la situazione è difficile, ma faremo del nostro meglio".

Pradè: “Oggi prova di carattere, mercato chiuso al 99%, Kouame andrà a giocare”

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