Pradè: "Oggi prova di carattere, mercato chiuso al 99%, Kouame andrà a giocare"

Il DS viola soddisfatto della vittoria con il Genoa tiene viva la possibilità di chiudere altri colpi nelle ultime ore di mercato

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale della società nel post partita. Ecco le sue parole: "Abbiamo iniziato molto bene, un ottimo primo tempo. Poi, per qualche motivo, è come se ci fosse presa un po' di paura. Nonostante tutto, abbiamo lottato e volevamo vincere a tutti i costi. Oggi si è visto il solito atteggiamento di quando abbiamo conseguito una striscia positiva di risultati."

Pradè ha anche parlato dei nuovi acquisti, come Folorunsho: "Lui è molto forte dal punto di vista caratteriale. È uno che non ha paura, ha le qualità giuste. Ha vissuto una settimana particolare, perché a Roma aveva ricevuto un colpo, ma si è sacrificato e per questo gli dobbiamo dire grazie."

Il mister ha chiesto continuità e oggi è arrivata la vittoria. Pradè ha commentato: "Sì, il mister ha sottolineato quanto fosse importante questa partita. I ragazzi lo hanno capito, si sono battuti su ogni pallone e questo mi è piaciuto molto."

Riguardo al mercato, ha aggiunto: "Noi abbiamo già fatto ciò che dovevamo fare. A meno di eventi straordinari, il 99% del lavoro è completato. Oggi firmeranno Zaniolo e Ndour, che andranno a coprire ruoli dove avevamo bisogno di rinforzi. Pensiamo anche di finalizzare la cessione di Kouamé, che ha bisogno di giocare e lo accontenteremo."

Infine, una battuta su Commisso: "Il presidente era molto contento, ci ha detto che alla sua età non possiamo fargli vivere emozioni così forti. Poi ci ha detto che la prossima volta dobbiamo vincere in modo da farlo stare sereno almeno negli ultimi 15 minuti."

https://youtube.com/shorts/8nmqtF89g00?si=RJ8T-39__ry7W-ex

Niente Fiorentina per Belahyane. Pedullà: “Intesa Verona-Lazio, operazione da 10 milioni più bonus”

https://www.labaroviola.com/niente-fiorentina-per-belahyane-pedulla-intesa-verona-lazio-operazione-da-10-milioni-piu-bonus/287330/