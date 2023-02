Il ds del Verona rivela: “C’era la possibilità che Barak non venisse riscattato dalla Fiorentina”

Sean Sogliano, direttore sportivo del Verona è intervenuto oggi in sala stampa per parlare delle operazioni di mercato di casa gialloblu, tra queste anche quella riguardante il riscatto anticipato di Barak da parte della Fiorentina. Queste le parole di Sogliano

Perché Barak è stato riscattato subito?

“Al Verona stava bene anticipare per fare un’operazione economica in questa sessione, la Fiorentina ha voluto dimostrare al giocatore che voleva riscattarlo subito. Hanno avuto un vantaggio economico, ma tengo a precisare che si trattava di diritto di riscatto, non di obbligo: c’era il rischio, dunque, che non venisse riscattato”. Lo riporta TMW

🗣Pradè spiega i motivi del riscatto anticipato di Barak dal Verona 💰 pic.twitter.com/zOFKnMywAE — Flavio Ognissanti (@Flavio_Ognissan) February 3, 2023

LE PAROLE DI BREKALO IN SALA STAMPA