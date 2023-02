Brekalo: “Italiano mi ha chiesto di segnare. Ho chiamato Badelj, la Fiorentina è stata la prima scelta”

Josip Brekalo è stato presentato in sala stampa come nuovo giocatore della Fiorentina, queste le sue parole:

“La Fiorentina per me è una grande squadra e un grande gruppo, la filosofia di Italiano mi piace molto, in Croazia si gioca sempre 4-3-3 e questo mi piace molto, penso che posso aiutare molto la squadra in questa stagione nelle tre competizioni

Non sono rimasto al Torino perchè al Wolsfburg era arrivato un allenatore che mi conosceva bene, mi aspettavo di giocare per andare al mondiale ma cosi non è stato, volevo cosi lasciare e per me la Fiorentina è la migliore

Non c’era solo un opzione, nel mercato è cosi, la Fiorentina è sempre stata la mia prima scelta, prima della firma del contratto non sei mai sicuro ma ho sempre messo questa squadra al primo posto delle mie possibilità

Non gioco da tre mesi e quindi adesso per me giocare una partita non è facile, ho bisogno di allenarmi e di riprendere il ritmo partita. Quando ho parlato con il mister la prima cosa che mi ha detto è stata devi fare gol, per me è chiaro e io punto sempre a fare un gol o un assist quando gioco.

Con Juric ho giocato in maniera diversa ma io ho sempre giocato nel lato sinistro nel 4-3-3, a volte a destra, mi trovo bene, conosco questo sistema di gioco e posso fare grandi partite. Prima di arrivare ho parlato con Badelj, mi ha detto che i tifosi della Fiorentina sono speciali e saranno sempre nel suo cuore”

LE PAROLE DI SIRIGU COME NUOVO GIOCARE DELLA FIORENTINA