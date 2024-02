DS Verona svela i retroscena: “Ngonge voleva restare qui, abbiamo ricevuto molte richieste dai club”

Il direttore sportivo del Verona, Sean Sogliano, in conferenza stampa, ha parlato della trattativa e del passaggio di Ngonge al Napoli di Aurelio De Laurentiis. L’esterno è stato accostato anche alla Fiorentina in questo mercato di riparazione, seppure tali voci sono state smentite da Joe Barone. Le parole del DS:

“È rimasto solo chi vuole stare qui. Abbiamo bisogno di gente che vuole lottare. Forse, paradossalmente, quello che più voleva rimanere era Ngonge. Il presidente Setti mi ha detto di portare avanti quello che forse non era stato fatto in estate. Abbiamo avuto molte richieste, molto più dell’estate… se mi chiedete se io sono stato felice a vendere Ngonge, vi dico di no. Lui avrebbe voluto finire l’anno, ma quando si verificano condizioni come quelle che si sono palesate è impossibile trattenere chi non può restare. Ma sono orgoglioso che la cessione di Ngonge sia servita a salvare il club. Vedendo gli allenamenti, il Verona non si è indebolito”.

