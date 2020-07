Ribery, garante del progetto Fiorentina e “suggeritore” del duo di mercato Barone-Pradè

Franck Ribery può esercitare il suo fascino su altri top player in cerca di un’esperienza interessante. Un enorme peso nello spogliatoio quello del francese. Franck non sarà solo il garante degli obiettivi di mercato ma anche suggeritore per il duo di mercato Barone-Pradè. I nomi che circolano sono Gotze, Mandzukic e Giroud. È indubbio il fatto che la Fiorentina voglia innalzare il tasso d’esperienza in squadra. Lo riporta il Corriere Fiorentino.