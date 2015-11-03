Notizie Giroud Fiorentina

Trevisani: “Dzeko è un grande colpo, è un campione. Pioli può fare come Ibra e Giroud”
16 giugno 2025 21:20
Pioli, ultima a S.Siro tra abbracci e ovazioni, ma Simy fa doppietta e rovina la festa
25 maggio 2024 23:21
Imbarazzante a San Siro, Holm simula ma l'Atalanta ha il rigore. Tocco di Giroud leggero e sull'anca
25 febbraio 2024 22:02
Giroud squalificato, Leao e Calabria infortunati. Milan in ansia per il match con la Fiorentina
11 novembre 2023 19:13
Giroud in dubbio per il derby, i tifosi del Milan hanno paura che Jovic possa giocare titolare
09 settembre 2023 14:06
Arbitro ci prova col Milan: rigore inesistente assegnato e gol di mano convalidato, meno male c'è il Var
07 aprile 2023 23:02
L'imbarazzante Giroud in finale fa di Amrabat il miglior giocatore della serie A al mondiale in Qatar
19 dicembre 2022 13:56
Ranieri: "La Francia ha bloccato Amrabat grazie a Giroud che si è spompato correndogli dietro"
15 dicembre 2022 10:23
I probabili 11 di Pioli: novità Thiaw in difesa, in attacco tornano Leao e Giroud
13 novembre 2022 14:30
Tegola Milan, Olivier Giroud positivo al Covid. Il comunicato del club rossonero
02 settembre 2021 15:18
Tuttosport, Giroud ha detto no alla Fiorentina e alla Roma a fine 2020. L'attaccante...
05 gennaio 2021 18:30
Pasqualin: "Giroud? Lo porterei anche a Firenze se fosse disponibile. Piatek sparito dai radar"
08 dicembre 2020 18:22
Ribery, garante del progetto Fiorentina e "suggeritore" del duo di mercato Barone-Pradè
25 luglio 2020 10:43
Tuttosport, Giroud è il centravanti ideale per la Fiorentina, Ribery lo sponsor dell'operazione
24 luglio 2020 10:28
Dall'Inghilterra, la Fiorentina piomba su Giroud. L'attaccante può lasciare il Chelsea a fine stagione
23 luglio 2020 16:26
De Santis: "I viola hanno sondato per Batshuayi e Giroud. Cutrone? Può portare gol, è giovane"
09 gennaio 2020 22:03
Archivio