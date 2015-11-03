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Notizie Giroud Fiorentina

Trevisani: “Dzeko è un grande colpo, è un campione. Pioli può fare come Ibra e Giroud”

16 giugno 2025 21:20

Pioli, ultima a S.Siro tra abbracci e ovazioni, ma Simy fa doppietta e rovina la festa

25 maggio 2024 23:21

Imbarazzante a San Siro, Holm simula ma l'Atalanta ha il rigore. Tocco di Giroud leggero e sull'anca

25 febbraio 2024 22:02

Giroud squalificato, Leao e Calabria infortunati. Milan in ansia per il match con la Fiorentina

11 novembre 2023 19:13

Giroud in dubbio per il derby, i tifosi del Milan hanno paura che Jovic possa giocare titolare

09 settembre 2023 14:06

Arbitro ci prova col Milan: rigore inesistente assegnato e gol di mano convalidato, meno male c'è il Var

07 aprile 2023 23:02

L'imbarazzante Giroud in finale fa di Amrabat il miglior giocatore della serie A al mondiale in Qatar

19 dicembre 2022 13:56

Ranieri: "La Francia ha bloccato Amrabat grazie a Giroud che si è spompato correndogli dietro"

15 dicembre 2022 10:23

I probabili 11 di Pioli: novità Thiaw in difesa, in attacco tornano Leao e Giroud

13 novembre 2022 14:30

Tegola Milan, Olivier Giroud positivo al Covid. Il comunicato del club rossonero

02 settembre 2021 15:18

Tuttosport, Giroud ha detto no alla Fiorentina e alla Roma a fine 2020. L'attaccante...

05 gennaio 2021 18:30

Pasqualin: "Giroud? Lo porterei anche a Firenze se fosse disponibile. Piatek sparito dai radar"

08 dicembre 2020 18:22

Ribery, garante del progetto Fiorentina e "suggeritore" del duo di mercato Barone-Pradè

25 luglio 2020 10:43

Tuttosport, Giroud è il centravanti ideale per la Fiorentina, Ribery lo sponsor dell'operazione

24 luglio 2020 10:28

Dall'Inghilterra, la Fiorentina piomba su Giroud. L'attaccante può lasciare il Chelsea a fine stagione

23 luglio 2020 16:26

De Santis: "I viola hanno sondato per Batshuayi e Giroud. Cutrone? Può portare gol, è giovane"

09 gennaio 2020 22:03

Il futuro di Politano è legato a quello di Giroud. La Fiorentina resta vigile sulla situazione

16 dicembre 2019 12:44

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