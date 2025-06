Trevisani: “Dzeko è un grande colpo, è un campione. Pioli può fare come Ibra e Giroud”

Riccardo Trevisani, noto giornalista e telecronista sportivo, ha espresso il proprio parere ai microfoni di Radio Serie A sull’arrivo di Edin Dzeko alla Fiorentina, soffermandosi anche sul ruolo dell’allenatore Stefano Pioli:

”La Fiorentina ha fatto un acquisto eccellente: Dzeko può giocare sia al posto di Kean che insieme a lui. È un grandissimo colpo, arriva uno degli attaccanti più forti degli ultimi 15 anni. Di solito sono per il nuovo che avanza e penso che i veterani dovrebbero farsi da parte, ma non quando sono ancora in condizioni eccellenti. Dzeko, al Fenerbahce, ha disputato una stagione straordinaria: 60 presenze su 63 partite, quasi sempre da titolare.

L’ho visto giocare con un dito rotto pur di non saltare la sfida con il Galatasaray, e resistere a un colpo violento durante un match con la Bosnia. Questo dice tanto sul suo spirito.Credo possa garantire ancora 12-18 mesi ad altissimo livello. Ha la visione di gioco di un trequartista e una tecnica eccellente. Averlo come alternativa a Kean è un vero lusso. Dzeko sa benissimo che non potrà giocare 60 partite a stagione, ma Pioli è l’uomo giusto per gestirlo. Ha già vinto uno scudetto con attaccanti non più giovanissimi come Giroud e Ibrahimovic. È un tecnico esperto, sa comunicare con i campioni e farsi rispettare.”