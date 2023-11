Giroud squalificato, Leao e Calabria infortunati. Milan in ansia per il match con la Fiorentina

Non solo Rafael Leao, anche Davide Calabria si è infortunato contro il Lecce. Entrambi saranno da valutare per la Fiorentina, hanno chance di recuperare durante la sosta. Ecco la prima diagnosi con la comunicazione del Milan: risentimento al flessore destro per Leao, Calabria invece ha accusato un affaticamento al flessore sinistro. Entrambi i giocatori faranno risonanza prima di rispondere alla convocazione delle rispettive nazionali.

IL MILAN PERDE GIROUD PER LA SFIDA CONTRO LA FIORENTINA: ESPULSO A LECCE