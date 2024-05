Pioli, ultima a S.Siro tra abbracci e ovazioni, ma Simy fa doppietta e rovina la festa

Nella notte dei saluti, con San Siro che celebra Stefano Pioli ed Olivier Giroud, il Milan chiude la stagione pareggiando 3-3 la Salernitana, grazie ai gol di Leao, Calabria e dello stesso centravanti francese, osannato dai tifosi rossoneri. Per i granata guastafeste doppietta di Simy e rete di Sambia. Prima della gara i calciatori hanno formato un cerchio e applaudito a lungo Pioli. In contemporanea tutti i presenti a San Siro si sono alzati in piedi e hanno tributato una standing ovation all’ex tecnico della Fiorentina.

Ciao Pioli 👋

AC Milan players and fans pay tribute to Stefano Pioli who announced yesterday he would be leaving the club after five years in charge 👏 pic.twitter.com/gr9H5h00CG

— ITV Football (@itvfootball) May 25, 2024