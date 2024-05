Scholes: “Amrabat oggi sembrava il miglior Gattuso”. Lo United cambia idea sul riscatto?

Dopo la vittoria nel derby con il City che ha regalato allo United la 13a FA Cup, l’ex grande centrocampista dei reds Paul Scholes è intervenuto sul suo profilo Instagram con un messaggio dedicato a Sofyan Amrabat dopo che il marocchino ha realizzato una prestazione scintillante.

Scholes ha pubblicato la sua storia , citando il post di Amrabat che conteneva una foto del centrocampista difensivo che sollevava il trofeo aggiungendo la propria didascalia.

“Come un primo [Gennaro] Gattuso oggi“, seguito da tre emoji che applaudono mostrando quanto sia rimasta colpita la leggenda del club da Amrabat.

Gattuso ovviamente come giocatore era noto per il suo lavoro difensivo e contro il City Amrabat è parso insuperabile, facendo sembrare folle la decisione di non schierarlo per tutta la stagione.

Le ultime partite, escluso il Brighton, sono state impressionanti per Amrabat ed è quasi un peccato a questo punto che il suo prestito sia scaduto.

Questa questione non era oggetto di dibattito un mese fa, quando Amrabat era appena una figura di contorno nella squadra di Erik Ten Hag , ma ora è difficile immaginare che se ne possa fare a meno.

Tuttavia, questa potrebbe essere potenzialmente l’ultima partita di Amrabat con lo United poiché il suo prestito sta per scadere e tornerà alla Fiorentina se non verrà esercitata l’opzione di acquisto.

Dopo un finale di stagione positivo e una prestazione eccezionale in finale, le cose potrebbero o meglio dovrebbero cambiare?

È difficile decidere, ma dato che costerebbe abbastanza poco, 21 milioni di sterline, e che lo United dovrà già sostituire Christian Eriksen e Casemiro , tenere Amrabat potrebbe essere una mossa intelligente.

Lo riporta unitedinfocus.com

📲 Paul Scholes on Instagram on Sofyan Amrabat. pic.twitter.com/3XZZxrEvSC — centredevils. (@centredevils) May 25, 2024

