Ranieri: "La Francia ha bloccato Amrabat grazie a Giroud che si è spompato correndogli dietro"

Ranieri svela come la Francia è riuscita a togliere diverse linee di passaggio ad Amrabat

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha intervistato Claudio Ranieri, ex allenatore tra le altre, della Fiorentina. Ha parlato così di come la Francia ha limitato il gioco di Amrabat: "Avete notato lo spirito di sacrificio che dimostra uno come Giroud? Contro il Marocco si è spompato per seguire Amrabat fino a metà campo, togliendo così molte linee di passaggio al centrocampista della Fiorentina".

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