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Ranieri: "La Francia ha bloccato Amrabat grazie a Giroud che si è spompato correndogli dietro"

Ranieri svela come la Francia è riuscita a togliere diverse linee di passaggio ad Amrabat

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 dicembre 2022 10:23
Ranieri: "La Francia ha bloccato Amrabat grazie a Giroud che si è spompato correndogli dietro" - LEICESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 17 : Manager Claudio Ranieri of Leicester City at King Power Stadium ahead of the Barclays Premier League match between Leicester City and Burnley at the King Power Stadium on September 17th , 2016 in Leicester, United
LEICESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 17 : Manager Claudio Ranieri of Leicester City at King Power Stadium ahead of the Barclays Premier League match between Leicester City and Burnley at the King Power Stadium on September 17th , 2016 in Leicester, United
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Ranieri: "La Francia ha bloccato Amrabat grazie a Giroud che si è spompato correndogli dietro"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha intervistato Claudio Ranieri, ex allenatore tra le altre, della Fiorentina. Ha parlato così di come la Francia ha limitato il gioco di Amrabat: "Avete notato lo spirito di sacrificio che dimostra uno come Giroud? Contro il Marocco si è spompato per seguire Amrabat fino a metà campo, togliendo così molte linee di passaggio al centrocampista della Fiorentina".

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