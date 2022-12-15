Ranieri: "La Francia ha bloccato Amrabat grazie a Giroud che si è spompato correndogli dietro"
Ranieri svela come la Francia è riuscita a togliere diverse linee di passaggio ad Amrabat
A cura di Redazione Labaroviola
15 dicembre 2022 10:23
La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha intervistato Claudio Ranieri, ex allenatore tra le altre, della Fiorentina. Ha parlato così di come la Francia ha limitato il gioco di Amrabat: "Avete notato lo spirito di sacrificio che dimostra uno come Giroud? Contro il Marocco si è spompato per seguire Amrabat fino a metà campo, togliendo così molte linee di passaggio al centrocampista della Fiorentina".
LEGGI ANCHE, GAZZETTA, CABRAL, IL MERCATO DELLA FIORENTINA PASSA ANCHE DA LUI: IL SUO FUTURO NON È CHIARO
https://www.labaroviola.com/gazzetta-cabral-il-mercato-della-fiorentina-passa-anche-da-lui-il-suo-futuro-non-e-chiaro/195848/