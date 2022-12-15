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Gazzetta, Cabral, il mercato della Fiorentina passa anche da lui: il suo futuro non è chiaro 

Il futuro del brasiliano è ancora tutto da scrivere

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 dicembre 2022 10:05
Gazzetta, Cabral, il mercato della Fiorentina passa anche da lui: il suo futuro non è chiaro  - Firenze, stadio A.Franchi, 18.08.2022, Fiorentina-Twente, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 18.08.2022, Fiorentina-Twente, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Arthur Cabral (ACF Fiorentina)

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha sottolineato anche l’incerto futuro di Arthur Cabral. Il brasiliano non convince ed il tempo a disposizione disposizione sta finendo. Il mercato della Fiorentina si baserà molto sulle uscite. Sicuramente Cabral deve fare di più. 

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