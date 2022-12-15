Gazzetta, Cabral, il mercato della Fiorentina passa anche da lui: il suo futuro non è chiaro
Il futuro del brasiliano è ancora tutto da scrivere
A cura di Redazione Labaroviola
15 dicembre 2022 10:05
La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha sottolineato anche l’incerto futuro di Arthur Cabral. Il brasiliano non convince ed il tempo a disposizione disposizione sta finendo. Il mercato della Fiorentina si baserà molto sulle uscite. Sicuramente Cabral deve fare di più.
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