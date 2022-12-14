Marocco, super Amrabat: è il giocatore africano ad aver recuperato più palloni dal 1966
Uno splendido Mondiale quello giocato da Amrabat, e può ancora migliorare i suoi numeri con la finale per il terzo posto
A cura di Redazione Labaroviola
15 dicembre 2022 00:23
Sofyan Amrabat in questa edizione del Mondiale ha recuperato il possesso del pallone in 51 occasioni. Nessun giocatore di un nazionale africana dal 1966 a oggi aveva mai fatto registrare un numero così alto di palloni recuperati. Il calciatore viola potrà ancora ritoccare questo dato nella finale per il terzo posto contro la Croazia in programma sabato. Lo scrive Opta.
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