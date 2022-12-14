Macron si complimenta con Amrabat: "Sei stato il miglior centrocampista del Mondiale"

Il presidente francese è sceso nello spogliatoio del Marocco ed ha elogiato Amrabat

Sofyan Amrabat è stato per tutti uno dei migliori giocatori del Mondiale, anche secondo il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, che dopo la partita ha fatto visita allo spogliatoio del Marocco rivolgendosi così nei confronti del giocatore della Fiorentina: "Sei stato il miglior centrocampista del torneo". Un complimento apprezzato dal marocchino che è stato pubblicamente elogiato davanti a tutti i compagni di squadra. Lo scrive TMW.

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