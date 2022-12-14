Amrabat fa un grandissimo recupero su Mbappè, intervento ruba palla e il francese non si riprende

Un grande recupero di Amrabat in Francia-Marocco contro il fenomeno Mbappè, il francese è rimasto a terra diverso tempo

Nel secondo tempo di Francia-Marocco, stradominata dalla squadra africana nonostante il vantaggio francese, Mbappè era volato verso la porta ma è stato recuperato in maniera agregia da uno straordinario Amrabat che con un grande intervento gli ha rubato il pallone non evitando però il contatto con il giocatore francese che è rimasto a terra dolorante per qualche minuto

LE PAROLE DI AMRABAT

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