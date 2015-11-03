Notizie Mbappe Fiorentina

La tripletta lancia Kean tra i migliori marcatori in Europa: superato Mbappé nella classifica della Scarpa d'Oro
11 novembre 2024 12:59
Dodo è nella top 10 per dribbling riusciti in Europa. Il terzino della Fiorentina davanti pure a Mbappè
16 ottobre 2024 18:48
Dalla Svezia: "Mbappé indagato per violenza sessuale a Stoccolma". L'attaccante smentisce tutto su X
15 ottobre 2024 12:40
Troppo Real per l'Atalanta, Ancelotti diventa l'allenatore più vincente delle merengues
14 agosto 2024 23:10
PSG altro flop europeo, 2 miliardi dal Qatar non bastano per vincere la Champions
07 maggio 2024 23:28
In Champions hanno dato al Psg lo stesso rigore non concesso alla Fiorentina: petto poi braccio
28 novembre 2023 23:40
Sentite Mbappé: "La Fiorentina ha dimostrato che si può fare bene anche senza grandi budget"
14 giugno 2023 09:48
Un vergognoso Tuttosport dà 5 a Amrabat: "Non mostra potenzialità e fa entrata indegna su Mbappè"
15 dicembre 2022 11:59
Il Marocco ha giocato, la Francia ha segnato. In finale ci va Mbappè senza meritare la vittoria
14 dicembre 2022 22:05
Amrabat fa un grandissimo recupero su Mbappè, intervento ruba palla e il francese non si riprende
14 dicembre 2022 21:37
Amrabat infiamma la sfida con la Francia: "Mbappé non ci fa paura, hanno altri giocatori forti"
14 dicembre 2022 18:43
Ikonè: "Io e Mbappè, cresciuti insieme dai 6 anni, ci dividevano perchè insieme eravamo devastanti"
08 dicembre 2022 08:41
Atkinson massacrato dal Daily Mail risponde: "Ci sarà un motivo se Mbappé guadagna 200mln l'anno"
24 novembre 2022 13:06
Mbappé rinnova con il Psg a 100 milioni di euro l'anno e bonus alla firma di 300 milioni
21 maggio 2022 16:59
Ikonè racconta: "Io e Mbappè abbiamo iniziato insieme, lui è contento di quello che sto facendo io"
14 aprile 2022 15:36
Sconcerti: "Mbappè ha detto ad Ikonè di venire a Firenze perchè la Fiorentina ha un progetto serio"
07 aprile 2022 21:34
"Se Mbappè e Lukaku fossero nati in Italia sarebbero stati esclusi perchè considerati stranieri"
27 marzo 2022 00:38
Sergio Oliveira si presenta in Italia: "Sono esploso tardi perchè di certo non sono Mbappè"
15 gennaio 2022 15:51
Alla scoperta di Ikonè, amico di infanzia di Mbappè, allenato dal papà di Kylian, ama il biliardo
24 dicembre 2021 11:56
Dalla Francia, Mbappè verso l'addio? Leonardo studia le alternative: occhi su Dusan Vlahovic
16 ottobre 2021 14:10
Mbappé non ha il Coronavirus, tampone negativo per il francese
11 marzo 2020 01:15
Mbappè ha i sintomi del Coronavirus, tampone per il campione francese, a breve i risultati
10 marzo 2020 22:49
Kulusevski: "Mbappé mostruoso, in Italia il giovane più forte è Castrovilli, non sapevo che esistesse"
23 novembre 2019 12:50
Mbappè, ha voluto creare una raccolta fondi per aiutare la famiglia del pilota Ibbotson a ritrovare il corpo...
11 febbraio 2019 11:16
Ronaldo fuori dal pallone d'oro fa arrabbiare la Juventus. Sul podio Modric, Mbappè e Varane
21 novembre 2018 13:35
Rivelazioni del Pallone d'oro, niente Messi o Ronaldo. Vincerà Modric, poi Varane e Mbappè
12 novembre 2018 16:42
Nazione: Benassi come Mbappé, il suo destro risolve una gara più complicata del previsto
03 settembre 2018 09:42
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