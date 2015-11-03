Labaro Viola

Notizie Mbappe Fiorentina

La tripletta lancia Kean tra i migliori marcatori in Europa: superato Mbappé nella classifica della Scarpa d'Oro

11 novembre 2024 12:59

Dodo è nella top 10 per dribbling riusciti in Europa. Il terzino della Fiorentina davanti pure a Mbappè

16 ottobre 2024 18:48

Dalla Svezia: "Mbappé indagato per violenza sessuale a Stoccolma". L'attaccante smentisce tutto su X

15 ottobre 2024 12:40

Troppo Real per l'Atalanta, Ancelotti diventa l'allenatore più vincente delle merengues

14 agosto 2024 23:10

PSG altro flop europeo, 2 miliardi dal Qatar non bastano per vincere la Champions

07 maggio 2024 23:28

In Champions hanno dato al Psg lo stesso rigore non concesso alla Fiorentina: petto poi braccio

28 novembre 2023 23:40

Sentite Mbappé: "La Fiorentina ha dimostrato che si può fare bene anche senza grandi budget"

14 giugno 2023 09:48

Un vergognoso Tuttosport dà 5 a Amrabat: "Non mostra potenzialità e fa entrata indegna su Mbappè"

15 dicembre 2022 11:59

Il Marocco ha giocato, la Francia ha segnato. In finale ci va Mbappè senza meritare la vittoria

14 dicembre 2022 22:05

Amrabat fa un grandissimo recupero su Mbappè, intervento ruba palla e il francese non si riprende

14 dicembre 2022 21:37

Amrabat infiamma la sfida con la Francia: "Mbappé non ci fa paura, hanno altri giocatori forti"

14 dicembre 2022 18:43

Ikonè: "Io e Mbappè, cresciuti insieme dai 6 anni, ci dividevano perchè insieme eravamo devastanti"

08 dicembre 2022 08:41

Atkinson massacrato dal Daily Mail risponde: "Ci sarà un motivo se Mbappé guadagna 200mln l'anno"

24 novembre 2022 13:06

Mbappé rinnova con il Psg a 100 milioni di euro l'anno e bonus alla firma di 300 milioni

21 maggio 2022 16:59

Ikonè racconta: "Io e Mbappè abbiamo iniziato insieme, lui è contento di quello che sto facendo io"

14 aprile 2022 15:36

Sconcerti: "Mbappè ha detto ad Ikonè di venire a Firenze perchè la Fiorentina ha un progetto serio"

07 aprile 2022 21:34

"Se Mbappè e Lukaku fossero nati in Italia sarebbero stati esclusi perchè considerati stranieri"

27 marzo 2022 00:38

Sergio Oliveira si presenta in Italia: "Sono esploso tardi perchè di certo non sono Mbappè"

15 gennaio 2022 15:51

Alla scoperta di Ikonè, amico di infanzia di Mbappè, allenato dal papà di Kylian, ama il biliardo

24 dicembre 2021 11:56

Dalla Francia, Mbappè verso l'addio? Leonardo studia le alternative: occhi su Dusan Vlahovic

16 ottobre 2021 14:10

Mbappé non ha il Coronavirus, tampone negativo per il francese

11 marzo 2020 01:15

Mbappè ha i sintomi del Coronavirus, tampone per il campione francese, a breve i risultati

10 marzo 2020 22:49

Kulusevski: "Mbappé mostruoso, in Italia il giovane più forte è Castrovilli, non sapevo che esistesse"

23 novembre 2019 12:50

Mbappè, ha voluto creare una raccolta fondi per aiutare la famiglia del pilota Ibbotson a ritrovare il corpo...

11 febbraio 2019 11:16

Ronaldo fuori dal pallone d'oro fa arrabbiare la Juventus. Sul podio Modric, Mbappè e Varane

21 novembre 2018 13:35

Rivelazioni del Pallone d'oro, niente Messi o Ronaldo. Vincerà Modric, poi Varane e Mbappè

12 novembre 2018 16:42

Nazione: Benassi come Mbappé, il suo destro risolve una gara più complicata del previsto

03 settembre 2018 09:42

Nazione: Gil Dias in confidenza con Mbappè, ama citare CR7. Specialista nel puntare l'uomo, già titolare contro l'Inter?

15 agosto 2017 12:28

Archivio

Esplora l'archivio di Mbappe

Sett. 46 Sett. 42 Sett. 33 Sett. 19
Sett. 48 Sett. 24
Sett. 50 Sett. 49 Sett. 47 Sett. 20 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 12 Sett. 2
Sett. 51 Sett. 41
Sett. 11
Sett. 47 Sett. 7
Sett. 47 Sett. 46 Sett. 36
Sett. 33