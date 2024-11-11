La tripletta lancia Kean tra i migliori marcatori in Europa: superato Mbappé nella classifica della Scarpa d'Oro

L'attaccante della Fiorentina Kean ha raggiunto Vinicius e Salah nella classifica della Scarpa d'Oro, superando, tra gli altri, Mbappé

La classifica della Scarpa d'Oro è rimasta sostanzialmente invariata nell'ultimo fine settimana e adesso i grandi bomber si concentrano sulle rispettive nazionali. In testa c'è sempre Robert Lewandowski con 28 punti: il polacco è rimasto a secco anche contro la Real Sociedad ed è sempre tallonato da Victor Gyokeres, raggiunto da Erling Haaland. Per lo svedese, autore di 16 reti, il coefficiente è più basso rispetto a quello garantito ai cinque maggiori campionati europei. Non hanno segnato nemmeno Mateo Retegui ed Harry Kane, ripresi da Omar Marmoush: l'italo-argentino dell'Atalanta, capocannoniere della Serie A con 11 centri, precede comunque giocatori del calibro di Kylian Mbappé, Cole Palmer, Jonathan David e Victor Boniface. Scatto in avanti di Moise Kean, che con la tripletta contro il Verona raggiunge Salah e Vinicius a quota 16.

Questa è la classifica prendendo in considerazione solo i giocatori più importanti e che possono disporre di un coefficiente superiore a 1. Lo scrive TMW.

Robert Lewandowski (Barcellona) 28

Victor Gyokeres (Sporting) 24

Erling Haaland (Manchester City) 24 punti

Harry Kane (Bayern Monaco) 22

Mateo Retegui (Atalanta) 22

Omar Marmoush (Eintracht Francoforte) 22

Bradley Barcola (Paris Saint-Germain) 20

Bryan Mbeumo (Brentford) 16

Mohamed Salah (Liverpool) 16

Chris Wood (Nottingham Forest) 16

Moise Kean (Fiorentina) 16

Mason Greenwood (Marsiglia) 16

Vinicius jr. (Real Madrid) 16

Marcus Thuram (Inter) 14

Albert Gronbaek (Bodo/Glimt, Rennes) 14

Henrik Meister (Sarpsborg, Rennes) 14

Ayoze Perez (Villarreal) 14

Cole Palmer (Chelsea) 14

Raphinha (Barcellona) 14

Yoanne Wissa (Brentford) 14

Jonathan David (Lilla) 14

Thierno Barry (Basilea, Villarreal) 13,5

Ciro Immobile (Besiktas) 12

Kylian Mbappé (Real Madrid) 12

Kang-In Lee (PSG) 12

Tim Kliendienst (Bor. M'Gladbach) 12

Ante Budimir (Osasuna) 12

Evann Guessand (Nizza) 12

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) 12

Ademola Lookman (Atalanta) 12

Victor Boniface (Bayer Leverkusen) 12

Nicolas Jackson (Chelsea) 12

Dusan Vlahovic (Juventus) 12

Danny Welbeck (Brighton) 12

KEAN COME VLAHOVIC

https://www.labaroviola.com/kean-ha-segnato-gli-stessi-gol-di-vlahovic-dopo-12-giornate-nella-stagione-2021-2022-ben-8-reti/276448/