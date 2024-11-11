Kean ha segnato gli stessi gol di Vlahovic dopo 12 giornate nella stagione 2021/2022: ben 8 reti

Kean come Vlahovic nel primo anno di Italiano. La differenza però sta nei rigori, zero gol su calci di rigore per l'italiano

Dopo la tripletta segnata contro il Verona si alza a ben 8 il numero di gol segnato da Moise Kean in questo campionato, in totale fanno 8 gol in 12 partite. Lo stesso numero di reti segnate da Dusan Vlahovic nella stagione 2021/2022 sempre in 12 partite di campionato, anche per il serbo arrivò una tripletta, in quel caso all'undicesima giornata contro lo Spezia, anche per lui tra le mura amiche dello stadio Franchi. La differenza tra i due però sta nei rigori, negli 8 gol segnati da Kean non c'è traccia di calci di rigore realizzati (ne ha sbagliato 1 contro il Milan), mentre per Vlahovic, su 8 gol segnati, sono stati ben 4 i gol fatti dagli undici metri.

PONGRACIC VA IN NAZIONALE, MA CON LA FIORENTINA NON HA MAI GIOCATO...

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