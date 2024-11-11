Pongracic non gioca con la Fiorentina dal 15 settembre ma la Croazia lo ha convocato di nuovo
Marin Pongracic sta vivendo un momento complicato per usare un eufemismo, con la Fiorentina infatti ormai è un desaparecido e nonostante sia guarito dall'infortunio e sia andato in panchina contro Apo...
Marin Pongracic sta vivendo un momento complicato per usare un eufemismo, con la Fiorentina infatti ormai è un desaparecido e nonostante sia guarito dall'infortunio e sia andato in panchina contro Apoel e Verona rischia di aver perso definitivamente il posto.
Si perchè Pongracic non gioca con la maglia della Fiorentina dal 15 settembre quando è subentrato contro l'Atalanta, e da quel momento le cose al Viola Park sono parecchio cambiate; innanzitutto Palladino ha rinunciato alla difesa a 3 ed è passato a 4 e quindi ogni Domenica parte titolare un difensore in meno. Poi c'è stata l'esplosione di Comuzzo che ormai è diventata una certezza tanto da meritarsi la chiamata di Spalletti, accanto a lui gioca Ranieri che di fatto è il capitano della Fiorentina, e infine visto il momento è difficile che Palladino vada a toccare qualcosa.
Dunque Pongracic ormai ha perso il posto alla Fiorentina dopo aver saltato 2 mesi per infortunio, eppure appena tornato a disposizione il Ct Dalic non ha esitato a chiamarlo segno della grande considerazione che ha di lui, soprattutto se consideriamo gli 0 minuti in 2 mesi
https://www.labaroviola.com/conte-furioso-a-dazn-ma-cosa-significa-che-il-var-non-puo-intervenire-un-rigore-che-non-ce/276413/