Mbappè, ha voluto creare una raccolta fondi per aiutare la famiglia del pilota Ibbotson a ritrovare il corpo...

L'attaccante francese e un gesto davvero nobile.Elie Lottin: ventisettemila sterline.Ma Elie non è una persona qualunque, perché si tratta di Kylian Mbappè. L'attaccante del Psg ha donato una cifra mo...

L'attaccante francese e un gesto davvero nobile.

Elie Lottin: ventisettemila sterline.

Ma Elie non è una persona qualunque, perché si tratta di Kylian Mbappè. L'attaccante del Psg ha donato una cifra molto importante per contribuire alla raccolta fondi per la ricerca del pilota David Ibbotson. Dopo il ritrovamento del corpo di Emiliano Sala, la famiglia del pilota ha voluto creare una raccolta fondi dedicata a Ibbotson. Obiettivo 300mila sterline, anche se per ora la cifra raggiunta è di circa 140mila. E tra i nomi delle persone che hanno contribuito a questa raccolta, spiccano Gary Lineker e, appunto, Lottin. Perché il nome completo della stella del Psg è Kylian Sanmi Mbappé Lottin. Ma questo conta poco, il gesto invece rimarrà per sempre.

Gianlucadimarzio.com