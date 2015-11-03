Notizie Sala Fiorentina

Sala: "San Siro non si può abbattere, dobbiamo convincere le due squadre di Milano a rigenerarlo"
07 maggio 2024 18:13
Mbappè, ha voluto creare una raccolta fondi per aiutare la famiglia del pilota Ibbotson a ritrovare il corpo...
11 febbraio 2019 11:16
Anche la Fiorentina si unisce al lutto per Emiliano Sala. Ecco il tweet viola
08 febbraio 2019 10:53
Veretout: "Bisogna continuare a cercare Sala. Quando è successa la tragedia di Astori..."
29 gennaio 2019 12:51
Secondo la polizia Sala potrebbe essere ancora vivo in una scialuppa di salvataggio
23 gennaio 2019 13:02
È scomparso l'aereo di Sala che lo stava portando a Cardiff, ricerche vane fino ad ora
22 gennaio 2019 13:24
Mercato: la pista Giaccherini non è ancora tramontata e Pioli insiste per avere Sala come terzino
11 gennaio 2018 11:07
La Nazione, Pioli ha chiesto a Corvino di comprare il terzino destro della Sampdoria Jacopo Sala
07 gennaio 2018 15:12
Sala: "Sulla carta il Torino è piu forte della Fiorentina. Mihajlovic come Radice"
08 settembre 2017 13:47
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