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Notizie Sala Fiorentina

Sala: "San Siro non si può abbattere, dobbiamo convincere le due squadre di Milano a rigenerarlo"

07 maggio 2024 18:13

Mbappè, ha voluto creare una raccolta fondi per aiutare la famiglia del pilota Ibbotson a ritrovare il corpo...

11 febbraio 2019 11:16

Anche la Fiorentina si unisce al lutto per Emiliano Sala. Ecco il tweet viola

08 febbraio 2019 10:53

Veretout: "Bisogna continuare a cercare Sala. Quando è successa la tragedia di Astori..."

29 gennaio 2019 12:51

Secondo la polizia Sala potrebbe essere ancora vivo in una scialuppa di salvataggio

23 gennaio 2019 13:02

È scomparso l'aereo di Sala che lo stava portando a Cardiff, ricerche vane fino ad ora

22 gennaio 2019 13:24

Mercato: la pista Giaccherini non è ancora tramontata e Pioli insiste per avere Sala come terzino

11 gennaio 2018 11:07

La Nazione, Pioli ha chiesto a Corvino di comprare il terzino destro della Sampdoria Jacopo Sala

07 gennaio 2018 15:12

Sala: "Sulla carta il Torino è piu forte della Fiorentina. Mihajlovic come Radice"

08 settembre 2017 13:47

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