Sala: "Sulla carta il Torino è piu forte della Fiorentina. Mihajlovic come Radice"

Siamo più forti della Fiorentina e ce la giocheremo con la Lazio. Siamo tra il sesto ed il quinto posto" così Claudio Sala a Tuttosport

A cura di Redazione Labaroviola 08 settembre 2017 13:47

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