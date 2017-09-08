Sala: "Sulla carta il Torino è piu forte della Fiorentina. Mihajlovic come Radice"
Siamo più forti della Fiorentina e ce la giocheremo con la Lazio. Siamo tra il sesto ed il quinto posto" così Claudio Sala a Tuttosport
A cura di Redazione Labaroviola
08 settembre 2017 13:47
Claudio Sala, ex bandiera del Torino ha parlato a Tuttosport, queste le sue parole:
"In Mihajlovic rivedo qualcosa di Radice. Tanta aggressività in campo e nei modi di allenare. E il gioco offensivo. Per Sinisa, come per Gigi, il pareggio non esiste, si parte sempre per vincere, contro tutti. Comunque sia la vera chiave della stagione sarà la fase difensiva. Se il Toro funzionerà anche dietro, non c’è dubbio che potremo raggiungere l’Europa, sesto posto o anche quinto posto. Sulla carta quest’anno siamo più forti della Fiorentina e ce la possiamo giocare con la Lazio"