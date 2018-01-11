Mercato: la pista Giaccherini non è ancora tramontata e Pioli insiste per avere Sala come terzino
L'edizione di Tuttosport oggi in edicola si concentra anche sul mercato viola. La Fiorentina, come terzino, sta insistendo con la Sampdoria per Jacopo Sala, mentre sulla stessa fascia resta in partenz...
A cura di Redazione Labaroviola
11 gennaio 2018 11:07
L'edizione di Tuttosport oggi in edicola si concentra anche sul mercato viola. La Fiorentina, come terzino, sta insistendo con la Sampdoria per Jacopo Sala, mentre sulla stessa fascia resta in partenza Bruno Gaspar. In avanti, pressing su Giaccherini, in uscita dal Napoli.