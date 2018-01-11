Labaro Viola

Mercato: la pista Giaccherini non è ancora tramontata e Pioli insiste per avere Sala come terzino

L'edizione di Tuttosport oggi in edicola si concentra anche sul mercato viola. La Fiorentina, come terzino, sta insistendo con la Sampdoria per Jacopo Sala, mentre sulla stessa fascia resta in partenz...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 gennaio 2018 11:07
Mercato: la pista Giaccherini non è ancora tramontata e Pioli insiste per avere Sala come terzino - Genova, 22/12/2016 Serie A/Sampdoria-Udinese Jacopo Sala
Genova, 22/12/2016 Serie A/Sampdoria-Udinese Jacopo Sala
Calciomercato
Rassegna Stampa
Pioli
Mercato
Sala
Condividi

L'edizione di Tuttosport oggi in edicola si concentra anche sul mercato viola. La Fiorentina, come terzino, sta insistendo con la Sampdoria per Jacopo Sala, mentre sulla stessa fascia resta in partenza Bruno Gaspar. In avanti, pressing su Giaccherini, in uscita dal Napoli.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok