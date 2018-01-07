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La Nazione, Pioli ha chiesto a Corvino di comprare il terzino destro della Sampdoria Jacopo Sala

Come riporta questa mattina il quotidiano Sportivo della Nazione, il nome di Jacopo Sala, terzino destro classe '91 della Sampdoria, è finito sul taccuino della dirigenza della Fiorentina per gennaio....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 gennaio 2018 15:12
La Nazione, Pioli ha chiesto a Corvino di comprare il terzino destro della Sampdoria Jacopo Sala -
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Come riporta questa mattina il quotidiano Sportivo della Nazione, il nome di Jacopo Sala, terzino destro classe '91 della Sampdoria, è finito sul taccuino della dirigenza della Fiorentina per gennaio. Il giocatore è stato indicato direttamente dal tecnico gigliato Stefano Pioli come possibile rinforzo in questa sessione di mercato. Così riporta Tuttomercatoweb.

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