La Nazione, Pioli ha chiesto a Corvino di comprare il terzino destro della Sampdoria Jacopo Sala
Come riporta questa mattina il quotidiano Sportivo della Nazione, il nome di Jacopo Sala, terzino destro classe '91 della Sampdoria, è finito sul taccuino della dirigenza della Fiorentina per gennaio....
A cura di Redazione Labaroviola
07 gennaio 2018 15:12
Come riporta questa mattina il quotidiano Sportivo della Nazione, il nome di Jacopo Sala, terzino destro classe '91 della Sampdoria, è finito sul taccuino della dirigenza della Fiorentina per gennaio. Il giocatore è stato indicato direttamente dal tecnico gigliato Stefano Pioli come possibile rinforzo in questa sessione di mercato. Così riporta Tuttomercatoweb.