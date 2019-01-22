È scomparso l'aereo di Sala che lo stava portando a Cardiff, ricerche vane fino ad ora

Grande preoccupazione per Emiliano Sala: l'aereo su cui volava l'attaccante argentino di origini italiane del Cardiff City risulta scomparso dai radar mentre era in viaggio da Nantes. Secondo la poliz...

Grande preoccupazione per Emiliano Sala: l'aereo su cui volava l'attaccante argentino di origini italiane del Cardiff City risulta scomparso dai radar mentre era in viaggio da Nantes. Secondo la polizia francese, i collegamenti tra i radar e il velivolo si sarebbero interrotti mentre l'aereo sorvolava il Canale della Manica nei pressi del faro di Casquets. A bordo del Piper Malibu ci sarebbero solo l'attaccante e il pilota.

L'argentino, allenato da Ranieri nell'esperienza in Ligue 1 al Nantes del tecnico italiano, ha segnato 12 gol in 19 partite nel campionato francese in questa stagione, prestazioni che avevano convinto il Cardiff a concedergli un'opportunità in Premier League pagando 17 milioni di euro il cartellino (cifra record per i gallesi).

Il bomber però in Galles non è mai arrivato e l'allarme è stato lanciato dalla polizia francese. Secondo le ricostruzioni dei media inglesi, del velivolo si sono perse le tracce radar mentre sorvolava la Manica e ora risulta disperso in mare. Le operazioni di ricerca sono iniziate nella notte con l'utilizzo di elicotteri di recupero, ma non c'è ancora nessuna traccia di Emiliano Sala e del pilota.