Veretout: "Bisogna continuare a cercare Sala. Quando è successa la tragedia di Astori..."

Jordan Veretout ha parlato ai media francesi della scomparsa di Emiliano Sala, queste le sue parole:"Abbiamo trascorso qualche giorno insieme ed è davvero un ragazzo gentile e sempre con il sorriso in...

Jordan Veretout ha parlato ai media francesi della scomparsa di Emiliano Sala, queste le sue parole:

"Abbiamo trascorso qualche giorno insieme ed è davvero un ragazzo gentile e sempre con il sorriso in volto. Adesso è un momento difficile però finché c'è una minima speranza non bisogna fermare le ricerche, anche per la famiglia e per tutti gli amici che ci credono ancora e lo sostengono

Quando siamo dovuti scendere in campo dopo la tragedia di Astori è stato molto difficile e molto doloroso. Anche se la situazione che abbiamo vissuto noi è molto diversa da quella che sta vivendo la gente a Nantes per quanto riguarda Sala. Davide è morto, mentre Emiliano non lo sappiamo..."