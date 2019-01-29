Veretout: "Bisogna continuare a cercare Sala. Quando è successa la tragedia di Astori..."
Jordan Veretout ha parlato ai media francesi della scomparsa di Emiliano Sala, queste le sue parole:"Abbiamo trascorso qualche giorno insieme ed è davvero un ragazzo gentile e sempre con il sorriso in...
Jordan Veretout ha parlato ai media francesi della scomparsa di Emiliano Sala, queste le sue parole:
"Abbiamo trascorso qualche giorno insieme ed è davvero un ragazzo gentile e sempre con il sorriso in volto. Adesso è un momento difficile però finché c'è una minima speranza non bisogna fermare le ricerche, anche per la famiglia e per tutti gli amici che ci credono ancora e lo sostengono
Quando siamo dovuti scendere in campo dopo la tragedia di Astori è stato molto difficile e molto doloroso. Anche se la situazione che abbiamo vissuto noi è molto diversa da quella che sta vivendo la gente a Nantes per quanto riguarda Sala. Davide è morto, mentre Emiliano non lo sappiamo..."