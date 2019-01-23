Secondo la polizia Sala potrebbe essere ancora vivo in una scialuppa di salvataggio

Stamane all’alba sono riprese le ricerche in mare per individuare i resti dell’aereo da turismo che lunedì sera trasportava Emiliano Sala da Nantes a Cardiff. Il mondo del calcio è in preghiera e in a...

Stamane all’alba sono riprese le ricerche in mare per individuare i resti dell’aereo da turismo che lunedì sera trasportava Emiliano Sala da Nantes a Cardiff. Il mondo del calcio è in preghiera e in attesa, come i due club che avevano appena concluso il trasferimento da 17 milioni. Un montante record per entrambe le società che devono gestire anche le conseguenze dell’incidente da un punto di vista giuridico e assicurativo. Un barlume di speranza per ritrovare vivo Sala però arriva dall'Inghilterra dove Sky News sostiene che la polizia da questa mattina starebbe lavorando sulla teoria secondo cui i membri dell'equipaggio del velivolo sarebbero ancora vivi a bordo di una scialuppa di salvataggio.

Gazzetta.it