Anche la Fiorentina si unisce al lutto per Emiliano Sala. Ecco il tweet viola
09:54 - 8 feb 2019“ACF Fiorentina si unisce al dolore dei familiari, degli amici, dei compagni di squadra e di tutto il mondo del calcio per la tragedia di Emiliano Sala“. Con questo tweet anche la so...
A cura di Redazione Labaroviola
08 febbraio 2019 10:53
“ACF Fiorentina si unisce al dolore dei familiari, degli amici, dei compagni di squadra e di tutto il mondo del calcio per la tragedia di Emiliano Sala“. Con questo tweet anche la società viola si è unita al cordoglio del mondo del calcio per la scomparsa dell’attaccante argentino, il cui corpo è stato recuperato ieri all’interno del velivolo precipitato nel canale della Manica. Perchè in fondo anche Firenze purtroppo sappiamo cosa si prova