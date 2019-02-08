Anche la Fiorentina si unisce al lutto per Emiliano Sala. Ecco il tweet viola

09:54 - 8 feb 2019“ACF Fiorentina si unisce al dolore dei familiari, degli amici, dei compagni di squadra e di tutto il mondo del calcio per la tragedia di Emiliano Sala“. Con questo tweet anche la so...

“ACF Fiorentina si unisce al dolore dei familiari, degli amici, dei compagni di squadra e di tutto il mondo del calcio per la tragedia di Emiliano Sala“. Con questo tweet anche la società viola si è unita al cordoglio del mondo del calcio per la scomparsa dell’attaccante argentino, il cui corpo è stato recuperato ieri all’interno del velivolo precipitato nel canale della Manica. Perchè in fondo anche Firenze purtroppo sappiamo cosa si prova