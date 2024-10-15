Dalla Svezia: "Mbappé indagato per violenza sessuale a Stoccolma". L'attaccante smentisce tutto su X

Mbappé accusato di stupro a Stoccolma: aperta un'inchiesta dalla polizia, l'attaccante smentisce le voci su X definendole 'fake news'

Secondo il quotidiano svedese Aftonbladet, l'attaccante francese del Real Madrid, Kylian Mbappé, è accusato di stupro e la polizia di Stoccolma ha avviato un'inchiesta la settimana scorsa.

La vicenda risalirebbe alla sera del 10 ottobre, quando Mbappé si trovava con un gruppo di persone in un noto ristorante del luogo, prima di trasferirsi in un locale notturno. La sua presenza in questo club ha sollevato polemiche poiché, mentre era a Stoccolma, la nazionale francese stava giocando contro Israele per la Nations League e lui non era stato convocato per motivi di salute, come confermato da Deschamps. La procura svedese ha confermato l'apertura di un'inchiesta su una denuncia di stupro avvenuta nel centro di Stoccolma quella stessa sera, senza però rivelare nomi. La polizia è stata vista davanti all'hotel in cui Mbappé e il suo entourage alloggiavano durante il soggiorno.

L'attaccante ha commentato le voci riguardanti il suo presunto coinvolgimento nella vicenda attraverso il suo profilo di X, affermando "Fake news!!!". Ha anche suggerito un legame tra l'accusa e l'udienza imminente, prevista per il 16 ottobre davanti a una commissione della Lega calcio francese, riguardante la sua disputa finanziaria con il Paris Saint-Germain.

Gazzetta: “Bove stasera titolare nell’Under 21. Nunziata manda Comuzzo in tribuna”

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