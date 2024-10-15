Gazzetta: "Bove stasera titolare nell'Under 21. Nunziata manda Comuzzo in tribuna"
Basta un pareggio oggi all'Italia per strappare il pass per Euro25
Agli azzurrini basterà non perdere contro l'Irlanda per staccare il pass per la rassegna continentale che si disputerà in Slovacchia. Per l'Italia non sarà una gara semplice, la sfida di andata contro i biancoverdi è state tra le più difficili di quelle affrontate nel girone dai ragazzi di Nunziata.
Per contrastare il centrocampo fisico degli irlandesi il Commissario Tecnico dovrebbe affidarsi a Prati davanti alla difesa con Fabbian e il viola Bove come mezzali. Nemmeno panchina per l'altro giocatore della Fiorentina in Under21, ovvero Pietro Comuzzo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
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