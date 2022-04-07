Sconcerti: "Mbappè ha detto ad Ikonè di venire a Firenze perchè la Fiorentina ha un progetto serio"

Mario Sconcerti ha parlato della situazione della Fiorentina sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista economico e di progetto

Nel corso del suo intervento a Radio Bruno, Mario Sconcerti ha parlato anche della situazione economica e del progetto della Fiorentina con Rocco Commisso. Le sue parole:

"Il Fair Play Finanziario aiuta la squadre più ricche, quindi si ricomincia con lo stesso problema di prima. Il nostro fatturato è aumentato perchè Commisso si è pagato la pubblicità, quindi Commisso si è pagato lo sponsor. Per l'Europa la notizia che gira che la Fiorentina ha un progetto serio quindi i giocatori ci vengono più volentieri di prima, noi siamo abituati a pensare che a Firenze si vive bene quindi la gente ci viene volentieri, non è cosi, i giocatori vivono bene ovunque perchè vivono da miliardari. A gennaio Ikonè a gennaio ha raccontato che Mbappè gli ha detto di andare a Firenze perchè si vede che la Fiorentina ha un progetto serio. Questa cosa del Viola Park ha colpito molto, avere il presidente più ricco della serie A ci porterà dove vogliamo arrivare"

https://www.labaroviola.com/sconcerti-consiglia-se-la-fiorentina-e-alla-canna-del-gas-per-lattaccante-deve-prendere-belotti/171803/