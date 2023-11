In Champions hanno dato al Psg lo stesso rigore non concesso alla Fiorentina: petto poi braccio

Rigore assegnato al Psg contro il Newcastle all’ultimo minuto della partita di Champions che somiglia molto al rigore negato alla Fiorentina contro il Milan per il tocco di mano di Loftus-Cheek. Il giocatore del Newcastle ha toccato la palla prima di petto e poi di braccio. Per l’arbitro non ci sono stati dubbi, calcio di rigore. Mentre in Milan-Fiorentina il rigore non è stato assegnato nemmeno con l’aiuto del Var

