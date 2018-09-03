Nazione: Benassi come Mbappé, il suo destro risolve una gara più complicata del previsto

La Nazione in edicola oggi si sofferma anche sulla prodezza di Marco Benassi: “La Fiorentina – si legge – viaggia davvero a strappi (in difficoltà soprattutto Gerson) e nel secondo tempo proprio uno s...

La Nazione in edicola oggi si sofferma anche sulla prodezza di Marco Benassi: “La Fiorentina – si legge – viaggia davvero a strappi (in difficoltà soprattutto Gerson) e nel secondo tempo proprio uno strappo risolve una partita molto in bilico: il gol che Benassi segna su assist di Chiesa è un destro alla Mbappe che spunta dal sudore diffuso di una partita troppo intensa per essere bella. Comunque complimenti alla Fiorentina, soprattutto per la voglia di resistere e insistere nel contesto di una partita che si sviluppa con più complicazioni del previsto”.