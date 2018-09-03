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Nazione: Benassi come Mbappé, il suo destro risolve una gara più complicata del previsto

La Nazione in edicola oggi si sofferma anche sulla prodezza di Marco Benassi: “La Fiorentina – si legge – viaggia davvero a strappi (in difficoltà soprattutto Gerson) e nel secondo tempo proprio uno s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 settembre 2018 09:42
Nazione: Benassi come Mbappé, il suo destro risolve una gara più complicata del previsto - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Benassi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Benassi
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La Nazione in edicola oggi si sofferma anche sulla prodezza di Marco Benassi: “La Fiorentina – si legge – viaggia davvero a strappi (in difficoltà soprattutto Gerson) e nel secondo tempo proprio uno strappo risolve una partita molto in bilico: il gol che Benassi segna su assist di Chiesa è un destro alla Mbappe che spunta dal sudore diffuso di una partita troppo intensa per essere bella. Comunque complimenti alla Fiorentina, soprattutto per la voglia di resistere e insistere nel contesto di una partita che si sviluppa con più complicazioni del previsto”.

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