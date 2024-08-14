Troppo Real per l'Atalanta, Ancelotti diventa l'allenatore più vincente delle merengues
Mbappe va subito in gol all'esordio e Ancelotti diventa eguagliando Munoz l'allenatore più vincente della storia del Real Madrid
Va al Real Madrid la Supercoppa Europea: è il sesto titolo, record in solitaria. L'Atalanta inizia bene e prende anche una traversa nel primo tempo con De Roon, poi il Real si scatena nella ripresa: segna Valverde su assist di Vinicius, quindi il raddoppio dell'osservato speciale Mbappé. Altro titolo per Ancelotti a Madrid, eguagliato Muñoz come allenatore più vincente nella storia del club.REAL MADRID-ATALANTA 2-0
59' Valverde, 68' Mbappé
ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Hien (90' Palestra), Kolasinac (70' Bakker); Zappacosta (62' Godfrey), De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic (90' Manzoni); De Ketelaere (62' Retegui), Lookman. All. Gasperini
REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal (88' L. Vazquez), Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Bellingham (88' Ceballos); Rodrygo (76' Modric), Mbappé (83' Brahim Diaz), Vinicius (88' Arda Guler). All. Ancelotti
Ammoniti: Ederson (A), Bellingham (R), Vinicius (R), Djimsiti (A)
Lo riporta sport.sky.it
Bucciantini: “Non mi priverei mai tranquillamente di Nico, per me fa vincere le partite”
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