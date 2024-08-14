Bucciantini: "Non mi priverei mai tranquillamente di Nico, per me fa vincere le partite"

Il volto di SKY e grande tifoso viola ha parlato oggi delle questioni maggiori del mercato della Fiorentina

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto il volto Sky Marco Bucciantini che ha parlato del mercato viola: "Nico se sta bene ti fa vincere le partite, magari non lo abbiamo visto nemmeno al suo meglio. Sono contento degli acquisti, ma non mi priverei a cuor leggero di Nico. Spero che arrivi prima Gudmundsson rispetto alla cessione di Nico, avremmo una trequarti veramente d'alta classifica, sono uno dei pochi che crede che magari possa rimanere, lasciatemi sognare per un momento: Colpani, Gudmundsson, Nico e Beltrán, tanta roba davvero. Fatto sta se Nico se ne vuole andare, mi faccio delle domande. Se arrivasse Gudmundsson sarebbe straordinario, a me piace davvero tanto, ce ne sono pochi così tecnici nel nostro campionato."

Sul portiere: "Martinelli crescerà, bisogna lavorarci perché tra le mani hai un grande prospetto. Non so se darlo via oppure se è meglio tenerlo qui con gli altri due. Adesso con De Gea e Terracciano, la situazione della porta è ideale in ogni aspetto. Non mi sarei liberato facilmente di Terracciano, sono contento sia rimasto."

Su Palladino: "Lui è tecnico d'idee, prende i giocatori e li fa lavorare secondo il suo metodo. Ci vuole un allenatore che abbia doti inventive e che sappia creare un gruppo con una meta ben precisa e questo è Palladino. Riceve una squadra che è andata oltre i suoi limiti, Italiano ha fatto dei capolavori e ha portato la squadra a traguardi inimmaginabili."

Su Richardson: "Giocatore particolare, è quasi 2 metri, viene da un campionato di livello e fa parte della selezione olimpica del suo paese. Ha grandi doti, ci si può lavorare sopra e può venir fuori qualcosa di veramente bello. Va inserito a dovere perché non è uno che domina da subito, ma ha le carte per fare la differenza in questo campionato."

Su Arthur: "Non lo prenderei di nuovo, non è nostro e tornerebbe ancora in prestito, preferisco far crescere un mio giocatore come Bianco piuttosto che tornare su un giocatore che ha dei problemi fisici costanti e tante pause. In più se viene Arthur, la Juve ti chiede lo sconto per Nico ed io preferisco prendere i soldi."

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