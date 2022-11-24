Atkinson massacrato dal Daily Mail risponde: "Ci sarà un motivo se Mbappé guadagna 200mln l'anno"

Ricordate Atkinson il terzino titolare in Fiorentina-Hearts? Ha risposto ironicamente così alle critiche

Ricordate Atkinson il terzino titolare in Fiorentina-Hearts? Ora è ai Mondiali. Nathaniel Atkinson infatti gioca negli Hearts, in Scozia e con la Nazionale australiana.Nell'esordio ai Mondiali il 23enne ha dovuto marcare Mbappé, ma il Daily Mail l'ha ampiamente bocciato, dandogli 3. Il terzino ha risposto con ironia: "Ci sarà un motivo se lui guadagna 200 milioni all'anno e io no...".

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