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Corriere dello Sport, Gonzalez e Sottil ko: la Fiorentina piomba su Boga, è in uscita dall’Atalanta

Due esterni sono ko, la Fiorentina torna sul mercato. Orsolini impossibile, il Bologna non lo cede

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 novembre 2022 09:29
Corriere dello Sport, Gonzalez e Sottil ko: la Fiorentina piomba su Boga, è in uscita dall’Atalanta -
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Firenze, stadio A.Franchi, 18.09.2022, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

L’esigenza di risalire la classifica potrebbe portare la Fiorentina a scandagliare il mercato alla ricerca di un esterno in grado di poter da subito mettersi al servizio di Biraghi e compagni. In tal senso l’opzione migliore resta il campionato italiano, dove sono due i nomi che potrebbero fare al caso dei viola: Boga dell’Atalanta (dato in uscita da Bergamo dopo le sole 6 presenze in stagione e diventato un assistito di Fali Ramadani) e Orsolini del Bologna, già trattato dal ds Pradè due estati fa, la cui cessione è però esclusa dai rossblù. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

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