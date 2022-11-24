Corriere dello Sport, Gonzalez e Sottil ko: la Fiorentina piomba su Boga, è in uscita dall’Atalanta

Due esterni sono ko, la Fiorentina torna sul mercato. Orsolini impossibile, il Bologna non lo cede

L’esigenza di risalire la classifica potrebbe portare la Fiorentina a scandagliare il mercato alla ricerca di un esterno in grado di poter da subito mettersi al servizio di Biraghi e compagni. In tal senso l’opzione migliore resta il campionato italiano, dove sono due i nomi che potrebbero fare al caso dei viola: Boga dell’Atalanta (dato in uscita da Bergamo dopo le sole 6 presenze in stagione e diventato un assistito di Fali Ramadani) e Orsolini del Bologna, già trattato dal ds Pradè due estati fa, la cui cessione è però esclusa dai rossblù. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, BARONE HA PROPOSTO AL BOLOGNA SCAMBIO PRESTITI CABRAL-ARNAUTOVIC CON RISCATTO A 12 MILIONI. RIFIUTATA

https://www.labaroviola.com/barone-ha-proposto-al-bologna-scambio-prestiti-cabral-arnautovic-con-riscatto-a-12-milioni-rifiutata/193622/