Barone ha proposto al Bologna scambio prestiti Cabral-Arnautovic con riscatto a 12 milioni. Rifiutata

Marko Arnautovic nei desideri della Fiorentina ma l'offerta fatta da Barone al Bologna non è stata presa in considerazione

In casa Fiorentina uno dei problemi mostrati in questo inizio di stagione è certamente la poca brillantezza dei suoi due attaccanti, sia Jovic che Cabral non hanno segnato quanto ci si aspettava. Lo sa benissimo la società viola che negli ultimi giorni di mercato sta cercando soluzioni alternative. Per questo motivo la scorsa settimana il direttore generale viola Joe Barone ha proposto a Giovanni Sartori, direttore sportivo del Bologna, uno scambio di prestiti con diritto di riscatto a 12 milioni tra Cabral e Arnautovic, con il centravanti brasiliano mandato in prestito in rossoblù e il bomber austriaco (8 gol quest'anno in serie A) direzione Firenze con la stessa formula e con conseguente possibile riscatto. Una proposta nemmeno presa in considerazione dal Bologna che ha rispedito al mittente il desiderio viola chiudendo sul nascere ogni possibile discorso.

LA FIORENTINA FARA IL PROSSIMO RITIRO ESTIVO AL VIOLA PARK

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