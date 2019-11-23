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Kulusevski: "Mbappé mostruoso, in Italia il giovane più forte è Castrovilli, non sapevo che esistesse"

Queste le parole rilasciate a Repubblica dal centrocampista del Parma Dejan Kulusevski: "Il più forte dei giovani è Mbappé, una follia di giocatore, fuori dal mondo in tutto. Fisicamente è mostruoso,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 novembre 2019 12:50
Kulusevski: "Mbappé mostruoso, in Italia il giovane più forte è Castrovilli, non sapevo che esistesse" -
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Queste le parole rilasciate a Repubblica dal centrocampista del Parma Dejan Kulusevski: "Il più forte dei giovani è Mbappé, una follia di giocatore, fuori dal mondo in tutto. Fisicamente è mostruoso, e ora anche tecnicamente: ogni tiro, un gol. Castrovilli della Fiorentina è fortissimo. Non sapevo neanche che esistesse, poi ci ho giocato contro e ho capito che è diverso".

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