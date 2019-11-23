Kulusevski: "Mbappé mostruoso, in Italia il giovane più forte è Castrovilli, non sapevo che esistesse"
Queste le parole rilasciate a Repubblica dal centrocampista del Parma Dejan Kulusevski: "Il più forte dei giovani è Mbappé, una follia di giocatore, fuori dal mondo in tutto. Fisicamente è mostruoso,...
A cura di Redazione Labaroviola
23 novembre 2019 12:50
Queste le parole rilasciate a Repubblica dal centrocampista del Parma Dejan Kulusevski: "Il più forte dei giovani è Mbappé, una follia di giocatore, fuori dal mondo in tutto. Fisicamente è mostruoso, e ora anche tecnicamente: ogni tiro, un gol. Castrovilli della Fiorentina è fortissimo. Non sapevo neanche che esistesse, poi ci ho giocato contro e ho capito che è diverso".